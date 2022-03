Kaarel Kose hip-hop auhindadest: tahaks anda võimaluse ka neile õnnetutele, kes pole rahva arust nii head kui 5miinust

Eesti Muusikaauhindadel välja antud hip-hopi auhind on Kaarel Kose sõnul siiski midagi muud. "Ma pole päris kindel, kas EMA hip-hopi kategooria on enam hip-hop, see on väga tugevalt popikategooria," ütles ta Raadio 2 hommikusaates. "Ma ei ütle, et hip-hopi auhinnad midagi muudavad, aga et need õnnetud, kes ei ole nii kõvad nagu 5Miinust rahva arvates, omaksid ka võimalust, siis eks me vaatame, mis selles subkultuuris päriselt toimub," vahendab Menu Kozy öeldut.