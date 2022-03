Inger avameelselt: alustan oma teekonda täiesti uue Ingerina

Tallinn Music Week on Ingerile andnud kontakte bändide, produtsentide ja artistidega teistest riikidest, mida ta enda jaoks oluliseks peab. Paar aastat tagasi esines Inger Los Angeleses, Hollandis, Berliinis ja isegi Hiinas. "Tegelikult on käidud ja kontakte leitud küll, aga alustan nüüd täiesti uue Ingerina teekonda," ütles ta Raadio 2-le.

Laulja andis möödunud nädalal välja uue loo "Who I Really Am".