Sinencia Jasmine Kass ehk Yasmyn (22) tuleb intervjuule, riides mugavalt ja lihtsalt: mustad püksid, must pusa, mustad lokkis juuksed lahtiselt õlgadel. Null meiki. Ja ikkagi on ta kaunis. Nagu noor Naomi Campbell. Joob jääkohvi. On eneseteadlik, julge ja terava keelega. Vürtsitab oma lugusid mõne roppusega, naerab, ja palub intervjuust ropud sõnad välja jätta. Yasmyn püüab võimalikult vähe kasutada ingliskeelseid sõnu ja hoida oma eesti keele puhtana. Tema juured ulatuvad muusikust isa Joel De Luna kaudu Dominikaani Vabariiki. Noore lauljatari tädi on aga supermodell Carmen Kass.