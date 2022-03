Palju õnne! Urmas Klaas sai pisitütre isaks: ema ja laps tunnevad end hästi

Seltsimaja direktriss on olnud heade mõtete linnas tõeliselt aktiivne daam. Varem on ta olnud Tartu laulupeo kunstilise juhi ja direktori assistent, lisaks olnud Tartu laulupeo, Tartu popkooripeo, Tartu jõululinna, Tartu linna päeva, Tartu koorikonverentsi ja mitmete rahvakultuuriürituste korraldusmeeskondades. Praegugi on Maris Peebo Tartu linna päeva produtsent. Ta ei ole pidanud paljuks jagada tänaval mööduvatele inimestele ürituse reklaamflaiereid ja kinnitada näiteks galakontserdi reklaame valgustuspostide külge. Kuna ka Tartu hansapäevi korraldab Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna all­asutus Tiigi Seltsimaja, on Peebo hoolitsenud ka selle ürituse laada, turunduse ja programmi eest. Samuti on ta Tartu Autovabaduse puiestee projektijuht ja üks kujundajaid.