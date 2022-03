Rokimees ei maga! Tanel Padarit ootab ees uus põnev väljakutse

“Kui käisin ühel jaanuarihommikul RockFMis esimest korda külas, viskasin peale intekat poolenisti naljana õhku, et päris hea tunnetus oli Robertiga ning lahe oleks koos inimesi sedasi äratada. Loomulikult arvasin, et see naljaks jääbki, sest olgem ausad, Robert ei suuda mitte kedagi äratada, tal endal on äratajat vaja," muigab Padar juba eos rockfmiliku huumoriga.