70 päeva Eurovisionini: võistlus on saanud uue kindla favoriidi, Eesti on ennustustes tõusnud

Kuigi hetkel pole kindel, kas ukrainlasi esindav ansambel Kalush Orchestra saab maikuus toimuva lauluvõistlusel üldse lõpuks osaleda, siis hetkel ennustavad pea kõik suuremad ennustusportaalid just Ukrainale võitu. Väljaande Eurovision World tabelis on nende võiduprotsendiks märgitud lausa 24%.

Teisel kohal on viimastel nädalatel liidripositsiooni hoidnud korraldajamaa Itaalia ning neid esindav duo Mahmood ja Blanco. Kolmandat kohta hoiab Rootsi, mille esindajat pole veel isegi valitud. Esiviisikusse mahuvad ka Poola ja Kreeka.

Eesti ja meid esindava Stefani positsioon on ka teinud läbi kerge tõusu. Veel eelmisel nädalal kukkus lugu "Hope" lausa 27. kohale ehk see tähendaks seda, et Eesti jääks teist aastat järjest finaali ukse taha.