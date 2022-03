Laupäeval paljastas Suurbritannia meedia, et Harry endine pruut on juba rohkem kui kuu aega tagasi toonud ilmale poja, kes sai nimeks Leo. Sama salapärane, kui oli Chelsy rasedus, on ka see, et kes on uue ilmakodaniku isa. Nüüd on toodud tema nimi päevavalgele ning tuleb välja, et tegemist on väga rikka hotelliärimehega, kes on Harry kunagine koolivend ja sõber.