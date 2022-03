FOTOD | Julge valik! Kendall Jenner läbis kardinaalse soengumuutuse

26-aastane Kendall debüteeris oma uut tumeoranži soengut eile alanud Pariisi moenädalal. Modelli muutus on mõnevõrra üllatav, sest oma õdedest on just tema olnud see, kes oma välimust võimalikult vähe on muutnud. Mõne aasta eest värvis ta oma kiharad küll blondiks, kuid paari nädalaga oli Kendall tagasi tavapärase musta tooni juures. Vaatame, kauaks ta punapeaks kavatseb jääda...