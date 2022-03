FOTOD | Ei tunne enam äragi! Oma kehakaalust pool kaotanud Rebel Wilson on ka näost totaalselt muutunud

Ka varem on spekuleeritud, et Wilson on pärast kaalu langust lasknud oma näole täitesüste teha. Ajakirjaga OK rääkinud ilukirurg Frank Agullo spekuleeris, et näitlejatarile on süstitud botoxit silmaalustesse, et anda talle puhanud ilme. Samuti on süstidega kõrvaldatud ka kõik kortsukesed, mis võisid kaalukaotusega tekkida.