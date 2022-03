KIIEVIS Volodõmõr Zelenskõi on lubanud olla oma rahvaga Kiievis kuni võiduka lõpuni ja hoolimata tapahimulistest Venemaa palga­sõduritest teeb ta sealt ka video­pöördumisi. See kaader on kuva­tõmmis ühest videost, mille Volodõmõr tegi 26. veebruaril.

FOTO: Scanpix