FOTO | Palju õnne! Vaiko Eplik sai näitlejatarist abikaasaga esimese ühise lapse

Vaiko ja Mariani suhe tuli avalikuks 2018. aasta märtsikuus, kui nad väisasid koos teatriauhindade galat. Eplik ütles tookord, et vastab küsimusele, kas teda ja Mariani võib paariks nimetada, kaheosaliselt. "Raplas vastatakse sellistel puhkudel: "Ennäe küsimast, nagu ma ise ei teaks!" Aga ma arvan, et võib nimetada küll," sõnas Vaiko ja lisab, et rohkem ta seda teemat ei kommenteeri.