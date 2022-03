FOTO | Kanye leidis Kimile klooni: räppar käib oma eksnaise täieliku koopiaga!

Kanye ja Chaney veedavad koos aega Miamis, kus nad on mitu päeva pidu pannud ning hotellis kvaliteetaega veetnud. Kaamerate ette jäid nad taaskord esmaspäeval, kui nad kudrutades lõunat sööma läksid. Samal ajal, kui Kanye kattis end suure nahast jakiga, oli Chaney sööma minemas ainult napis spordirinnahoidjas ja lühikestes retuusides.

Oma uut suhet eksponeeris Chaney ka Instagramis, kuhu ta lisas koos Kanyega tehtud selfie, mille juurde lisas ta musta südame. Alles mõne päeva eest väitsid Kanye esindajad meediale, et räppar pole Chaneyga suhtes ning ta veedab noore näitsikuga aega koos ainult seetõttu, et ta on Kanye eksnaise täpne koopia.