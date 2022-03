Samsung tõi turule tänavuse tipptelefoni Galaxy S22

„Nagu varasematelgi aastatel on Ultra meie S-seeria kõige võimsam mudel. Sel aastal on Galaxy S22 Ultra eripäraks aga see, et seade ühendab endas meie Note- ja S-seeria telefonide parimad omadused. See tähendab, et Ultrale on lisatud sisseehitatud puutepliiats S Pen, mis on varem olnud saadaval vaid Note-seerias. Kuna pliiats on paigutatud seadme sisse, on selle kasutamine näiteks S21 seeriaga võrreldes palju mugavam, kuna S21 Ultra puhul tuli pliiatsi kasutamiseks muretseda eraldi taskuga ümbris,“ sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.