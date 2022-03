Samsung hakkas esimese telefonitootjana maailmas taaskasutama hüljatud kalavõrkudest pärit plasti

„Plastprügi on maailma ookeanide jaoks tõsine probleem. Kui paljud inimesed mõtlevad ookeaniplasti puhul kilekottidele ja joogipudelitele, siis lisaks neile on meie ookeanides ka palju hüljatud kalavõrke, mis on vees elavate loomade jaoks väga ohtlikud. Hinnanguliselt jäetakse maailmas igal aastal ookeanidesse vedelema 640 000 tonni kalavõrke,“ sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Mainitud kalavõrke ongi Samsung hakanud taaskasutama, luues neist materjali, mida on võimalik rakendada nutitelefonide tootmises. Telefoniosade tootmiseks lõi Samsung spetsiaalse tootmisprotsessi, mille raames hüljatud kalavõrke ookeanist kokku korjatakse, töödeldakse ja neist nutitelefoni osi valmistatakse. Näiteks on sellest plastist valmistatud osa uute Galaxy S22 telefonide nupusüsteemidest ja Galaxy S22 Ultra telefoni puutepliiatsi S Pen pesast.

„Kuigi taaskasutatud plastist on valmistatud uute Galaxy S22 telefonide puhul vaid väike osa, tuleb arvestada, et Samsung toodab igal aastal sadu miljoneid telefone, seega saame kokku päris viisaka koguse plasti. Juba sel aastal eemaldame taaskasutusprogrammi käigus maailma ookeanidest 50 tonni hüljatud kalavõrke,“ selgitas Aasma.

Lisaks sellele valmistab Samsung juba praegu kõigi ettevõtte telefonide pakendid täies mahus taaskasutatud paberist ja telefonide ekraani peal olev kattekile on samuti tehtud taaskasutatud plastist. Taaskasutatud paberit on Samsungil plaanis kasutama hakata ka teiste nutiseadmete, näiteks kõrvaklappide ja tahvelarvutite ning isegi erinevate lisade, näiteks telefoniümbriste juures.

Uute materjalide ja pakendite kasutamine on osa Samsungi Galaxy for the Planet programmist, millega on seatud mitmeid jätkusuutlikkuse eesmärke 2025. aastaks. Näiteks on selleks ajaks plaanis kasutada kõigis uutes mobiiliseadmetes taaskasutatud materjale, eemaldada mobiiliseadmete pakendamisest kõik plastid ja jõuda olukorrani, kus mitte mitte ühtki osa Samsungi tootmisprotsessist tekkivast prügist ei visata prügimäele.