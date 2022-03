Kas teadsid? Netflixi edetabelis troonib menusari, kus osaleb kaks tuntud kodumaist näitlejat

Kui enne oli Pääru Oja ja Henessi Schmidti tegelaskujude ümber arusaadavalt saladuseloor, siis nüüd on sarjas näha, et Oja kehastab viikingit nimega Arne ning Schmidt printsess Gythat. Veebilehe IMDB.com järgi osaleb Oja esimesel hooajal 10 episoodis ja Schmidt neljas episoodis.

Schmidt rääkis mullu detsembris Eesti Päevalehele, et "see oli väga lahe roll, sest sain ise selle loomises osaleda: Gytha on kasvav, teda on huvitav jälgida ja temaga koos areneda".