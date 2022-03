„Tänast seisu veel ei tea,“ vahendab Mihkel. „Tõttöelda ma enam majamüügi pärast ei põe, mõtted on Marina juures Zaporižžjas, kes elab seal päeva haaval rahustite varal. Ei tea, mis inimvare tast järele on jäänud ajaks, kui kord kohtume. Igal juhul on 24. veebruar meie peres nüüd pidu- ja leinapäev.“