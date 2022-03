Suures väinas asuval Viirelaiu saarel tegutsev samanimeline puhkekompleks otsustas Facebookis näidata, et toetavad Ukrainat. Nad muutsid sotsiaalmeedias oma ettevõtte lehekülje nimeks Snake Island 2, mis on vihje Maosaare kaitsjatele, kes on oma ropu, kuid otsekohese sõnavõtuga saanud ülemaailmselt kuulsaks.