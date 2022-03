Vahur Kersna: mõtlen siiani, et kuidas küll mind esimestel tööaastatel lahti ei lastud

Kersna nõustub, et kõik ligikaudu 1000 saadet, mis ta on enda elu jooksul teinud, ei ole alati suurepäraselt õnnestunud. "Ega see kõik pole puhas kuld," mainis ta ja lisas, et mõningatele tehtud töödele tagasi vaadates mõtleb ta tihti, kas seda oli ikka vaja.

"Kolleeg Toomas Kirss ütles kunagi – ja see oli suur kompliment –, et Kersna on ETVs justkui Bellingshausen, uute maade otsija ja avastaja," muheleb Vahur. "Tõsi ta on. Alalhoidlik rutiin ning vanades jälgedes tammumine ei ole minu teema. Nagu Antsla kandi vanarahvas armastas öelda: ega ma lehma saba ole, et eluaeg ühe augu kohal ripun! Jupiteri pakkumine oli jälle üks magus võimalus pöörata asfaldilt džunglisse."