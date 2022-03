FOTOD | Endiselt supervormis! 51-aastane Naomi Campbell astus moelavale topless

Viimati tekitas Naomi avalikkuses furoori, kui poseeris vähem kui aastase tütrega Briti Vogue'i kaanel ning ajakirjale antud intervjuus paljastas 51-aastane Naomi, et tegemist on tema bioloogilise järeltulijaga.

"Ta ei ole adopteeritud. Tegemist on minu bioloogilise lapsega," paljastas Naomi, kelle tütre kohta oli levinud 10 kuu jooksul erinevaid spekulatsioone. Nimelt ei nähtud supermodelli kordagi beebikõhuga ning seetõttu võib arvata, et tema tütar sündis siia ilma surrogaadi abiga.

Kuigi Naomi ootas kuni 50-aastaseks saamiseni, et saada emaks, siis ta tunnistab, et ta on alati soovinud lapsevanem olla, kuid ootas õiget hetke.