Kas kreem või nuga? Hollywoodi staar Matthew McConaughey on sattunud kummalisse juukseskandaali

Nimelt väidab üks Los Angelese kirurg, et on vastutav staari lopsaka juuksepahmaka taastamise eest. McConaughey enda sõnul on tegemist aga suure valega, vahendab TMZ.

McConaughey on varem avalikult rääkinud, et 90-ndatel pidi ta ajama ennast kiilaks, sest tema juuksed jäid väga õhukeseks. Midagi pidi aga juhtuma, sest vanemaks saades muutusid tema juuksed kadestamisväärselt tihedaks.

Kuigi esimese mõttena võiks ju pähe tulla juuste siirdamine, siis McConaughey raiub, et nii see pole. Tema sõnul sai ta endale jumaliku juuksepahmaka hõõrudes iga päev pähe üht teatud salvi.

"Ma olin pühendunud, täielikult pühendunud sellele - ei mingit Propecia`t (ravim meestele, et taastada nende juukseid - toim.), ei midagi muud. See oli puhas käsitöö," kirjutab McConaughey oma memuaarides.

Põhjus, miks ta seda üldse kirjutab, on üks Los Angelese kirurg, kes väidab hoopis olevat ennast vastutavana McConaughey juuste taasärkamise eest. McConaughey sõnul märkas ilmselt see arst tema muutust ja üritab nüüd sellest kasu lõigata.

"Siin on vaid üks probleem... Me usume Matti, aga ta ei öelnud, et milline toode kasvatab juukseid selliselt tagasi?!!? Me tahaks teada... errr, küsime vaid sõbra jaoks," kirjutab meelelahutusväljaanne TMZ.