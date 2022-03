Salaja taskuraha ukrainlaste aitamiseks laiaks löönud Tallinna koolipoiss: kui ladusin šokolaadikuhja letile, tegi müüja suured silmad

Poisid rääkisid "Ringvaates" esmalt enda arusaamadest Ukrainas toimuva kohta. "Mulle isa rääkis, et Venemaa tahab, et Ukraina oleks nagu vahe Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. Ta (Venemaa - toim.) tahab, et Ukraina ei oleks mitte mingis liidus," rääkis Miron saatejuht Grete Lõbule vastates.

"Ma üldse ei saa aru, et miks ta (Venemaa - toim.) niimoodi teeb, aga lihtsalt niimoodi on," lisas Miron.

Ta kirjeldas edasi, et sõja puhkemise hetkel oli poiss Inglismaal ning tema ema ütles talle päev pärast pommitamise algust, et Ukrainas algas sõda. Miron tundis seejärel, et sooviks kuidagi aidata, näiteks todiukraamiga, kuid kuna Inglismaal on teatavasti kaup kallim, otsustas ta Eestini oodata.

"Kui ma jõudsin tagasi, siis samal päeval läksin vanaisa juurde ja võtsin 100 eurot enda taskurahast," rääkis noor Miron. "Olin just poodi minemas, kui koridoris seisis Eric ja siis ma mõtlesin, et ma ise ei jaksaks tõmmata seda (toidukotti - toim.) ning võtsin ta kaasa," kirjeldas Miron ja lisas, et poisid suundusid poodi.

Poest ostsid poisid kogu raha eest konserve ja šokolaadi ning annetasid need Mironi vanaisa heategevusorganisatsiooni kaudu Ukrainasse.

"Isa ei teadnud sellest midagi. Isa sai sõnumi, et Miron läks ära 100 euroga," naeris saatejuhi küsimuse peale Mironi isa Bogdan Lutjuk. "Helistasin siis talle, aga telefon oli ju tühi. Kui mina jõudsin kohale, siis oli neil ikka suur Ikea kott, et ma mõtlesin, et kuidas te selle kohale tõite. See oli ikka raske," rääkis Bogdan.

Poisid rääkisid, et nad proovisid poest tulles veel ka hääletada, kuna kott oli tõesti raske. "Meil poes juhtus ka nii, et kõik koguaeg küsisid, et miks teil nii palju toitu vaja on. Me koguaeg vastasime, et "me saadame Ukrainasse". Ja pärast, kui ma küsisin töötajalt, kus šokolaadid ja panin suure karbi šokolaadi lauale, siis müüja vaatas suurte silmadega, et "mis toimub?"."