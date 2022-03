Tallinnas sündinud telestaar Kirill Käro: Kiiev on linn, kus ma olin õnnelik

Praegu viibib Kirill Moskvas, kus käivad filmivõtted, aga tema pere on Eestis. Ukrainal ja Kiievil on Käro südames väga eriline koht, sest just seal toimus suurem osa üleilmselt menukaks osutunud sarja "Nuuskija" võtetest – see sari tõi talle maailmakuulsuse.

"See on linn, kus ma olin õnnelik," kirjutas Kirill oma sotsiaalmeediapostituses. "Nüüd on rusudeks muutumas mitte ­ainult see linn, majandus ja kaks mulle väga kallist vennasriiki, vaid ka meie kõigi tulevik."

Kroonikale esialgu tabamatuks jäänud Kirill pooldab rahu ning meenutab inimestele, kuidas meie vanaisad ja vanaemad, kes on üle elanud teise ilmasõja, on alati öelnud: peaasi, et poleks sõda! "Ei sõjale!" lisas Kirill oma postituse lõppu.