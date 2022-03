Möödunud aastal enim teeninud artistid on viimaks selgunud

Aasta populaarseimaks singliks osutus "Save your tears", mille esitajaks on The Weeknd. Tegu on retrohõngulise pop-ballaadiga, mida on striimitud üle 2.15 biljoni korra. Laul vallutas edetabelid 18 riigis. 2020. aastal saavutas The Weeknd tabelites esikoha looga "Blinding Lights".