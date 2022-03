VÕRDLE | Ben Stiller vananeb väärikalt: eksnaise taasleidnud koomik on läbinud vahva muutuse!

Nimelt on "Zoolanderi" staar otsustanud, et ei värvi enam enda juukseid musta värvitooniga üle, vaid laseb naturaalsel hallil vohada. Juba aasta tagasi naljatles ta Kuldgloobuste jagamisel, et on pandeemia ajal lasknud oma juukseid hallimaks värvida.

Kuid juuksed pole ainus asi, mis Stilleri elus viimase kahe aasta jooksul suurema muutuse on läbinud. Nimelt on staar leidnud tee tagasi oma eksabikaasa Christine Taylori juurde. 2000. aastal abiellunud näitlejad läksid viis aastat tagasi lahku, kuid tänu sellele, et nad pidid koroonapandeemia ajal laste nimel tagasi kokku kolima, leidsid nad, et peaksid oma suhet jätkama.

"Me lahutasime, aga saime uuesti kokku ning oleme selle üle õnnelikud. See on olnud meie kõigi jaoks tõeliselt suurepärane asjade käik," tunnistas Stiller hiljutises intervjuus, et nende endi jaoks on see veelgi uskumatum.