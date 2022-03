KUULA | Täielik hitt! Heleza ja An-Marlen avaldasid ühise singli "Igavesti"

Nagu Heleza loomingu puhul kombeks, on ka see pala inspireeritud tema enda kogemustest ja isiklikust elust: "Mitu korda võib ühte ja sama tüli tülitseda või vaidlust pidada? Vahepeal tunned nagu käid ühte ringi uuesti ja uuesti ja uuesti – igavesti. Mida muud oskan ma teha, kui valada see siis laulu sisse. Lasin demo An-Marlenile ja leidsin temas mõttekaaslase, veel parem, laulukaaslase. Panime hääled ühte kappi," kommenteerib Heleza loo sünnilugu.