Eha Urbsalu (50) elas kakskümmend aastat New Yorgis. Seal sai ta hariduse ning töötas nii moe, muusika kui filmi alal. Kuid koroona muutis New Yorki, vähemalt Eha sõnul. "Mulle meeldis enne New Yorgis elada, sest see oli mulle kultuuri ja maailma keskpunktiks, kus elu pulbitses ja kees. Kuid koroonapandeemia muutis New Yorki ja kõik, mis enne mind selle linna juures köitis, muutus ja kadus," räägib ta.

Kui oli selge, et koroonakriisile ei tule niipea lõppu, ning see hakkas mõjutama Eha töid ja tegemisi Suures Õunas, kolis ta abikaasa Davidiga Floridasse, Miamist põhja pool asuvasse West Palm Beachi. Miami oli kogu aeg olnud Eha üks lemmikpuhkusekohti, nii et uue elupeatüki alustamise paiga valikul polnud kahtlustki.