FOTOD | Millised põsesarnad! Demi Moore'i nägu muutub aina ufolikumaks

Vaid mõned tunnid pärast moešõu toimumist levisid fotod Moore'i uuest näost sotsiaalmeedias kulutulena. "Ma poleks arugi saanud, et see on Demi Moore, kui teda poleks pealkirjas mainitud," imestab üks Twitteri kasutaja. "Kas see on lihtsalt halvasti tehtud täitesüstid või on siin oma osa ka kontuurimisel?" uuritakse teises säutsus.

Varem on Moore väitnud, et ta ei läheks iialgi noa alla, et oma välimust muuta. "Skalpell ei tee kedagi õnnelikuks," leidis ta mõne aasta eest. 2019. aastal teatas näitleja, et ta on otsustanud vananeda naturaalselt, kuigi ta tunnistas, et on olnud hetki, kus ta arvab, et peeglis vastu vaatav inimene ei ole tema.