Kuhu on jäänud Måneskini Tallinna kontserdi uus kuupäev? Bänd kergitas saladuskatet

Nimelt peab Måneskin nüüd koroona kõrval arvestama ka Ukraina sõjaga. Algse plaani järgi oleks nende tuur "Loud Kids on Tour" väisanud nii Kiievit, Peterburi kui ka Moskvat.

"Vaatamata meie pingutustele ja soovile anda teile uued tuurikuupäevad 1. märtsil, ei ole see võimalik Euroopas ja maailmas aset leidvate pingeliste sündmuste tõttu. Me oleme oma fännidega lähedasemad kui iial varem, samuti ka oma koostööpartnerite ja kõigi sõja poolt laastatud inimestega. Meie kaastunne läheb kõigile Ukraina sõjas kannatavatele inimestele ja loodame, et kestev vägivald leiab peagi lõpu," teatas ansambel sotsiaalmeedias.