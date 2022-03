FOTO | Kas tunned ära? Vanilla Ninja vihjas, kes nende uus tuntud liige on

Nimelt postitati Vanilla Ninja sotsiaalmeediakontodele foto, kus nende uus liige on ära udustatud. Pildilt on näha, et värske ninjatüdruk on samuti blondide juustega ning on Pireti ja Lennaga umbes sama pikk. "Väike vihje: ta on Eesti lauljatar, kellel on väga hea hääl," lisati juurde.

Kommentaaridest on käinud läbi mitmed nimed. Näiteks pakuvad välismaised fännid peamiselt neid lauljatare, kes on tänu Eurovisionile või muul moel ka rahvusvaheliselt tuntud. Läbi on käinud nii Sandra Nurmsalu kui ka Kerli Kõivu nimi. Kuid kõige populaarsemaks pakkumiseks on osutunud hoopis Triinu Kivilaane noorem õde Kerli, kes sai kümnekonna aasta eest tuntuks tänu bändile Põhja-Tallinn.

Uue neiu nimi saab avalikuks homme kell 18.00, kui ilmub Vanilla Ninja uus video singlile "Encore".

Eelmisel nädalal teatasid ninjatüdrukud, et nende koosseisus on toimumas suured muutused. "Meil on südamest kahju, et meie bänditeekond koos Katrini ja Triinuga on saanud lõpu," ütlesid Vanilla Ninja liikmed Lenna Kuurmaa ja Piret Järvis-Milder pressiteate vahendusel. "Me jääme väga taga igatsema seda kirjeldamatut sünergiat, mis meie nelja vahel on alati olnud ja mis oli jätkuvalt olemas veel ka nüüd, aastaid hiljem, kui oma tagasituleku albumit "Encore" tegime."

Ka bändist lahkunud Triinu kinnitas: "Ma vaatan meie ühisele ajale tagasi hea tundega, kuna oli tore tüdrukuid pärast nii pikka aega näha ja jälle koos muusikat teha. Täpselt sama tunne oli olemas nagu varem… Võib-olla isegi parem kui varem, kuna kõik on vanemaks saanud ja huvitav oli tükikesi oma eludest üksteisega jagada."

14 aastat Šveitsis elanud Triinu selgitas oma lahkumise tagamaid nii: "Otsustasin Vanilla Ninjast lahkuda, kuna argipäevase töö kõrvalt ei jää mul kahjuks piisavalt aega bändiga tegelemiseks." Triinu kinnitas, et edasi minnakse sõpradena: "Soovin oma Ninja-õdedele edaspidi palju edu ja tuult tiibadesse!"