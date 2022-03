Kristjan Jõekalda täna algavast Mehhiko-sarjast: kogu seikluse juures on paraku ka üks suur probleem

"Kogu reis on loomulikult väga põnev ja ütleks nõnda, et isegi läbi ekraani on tunda Mehhiko toidu vürtsikat maitset või uhkete püramiidide ajaloolist hõngu," kirjeldab Kristjan Jõekalda, lisades, et kogu seikluse juures on paraku ka üks suur probleem. "Mure on selles, et jätkuvalt pole sarja režissöör suutnud eemaldada eetrisse jõudvast saatest neid lõike, mis pigem võiks kuuluda musta materjali sekka. Samas on tõenäoline, et need hetked, mida ise pigem näha ei tahaks, on televaatajate jaoks just need kõige põnevamad," muheleb Kristjan.