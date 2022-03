Putini naiste salajane elu. Eksabikaasa paljastas presidendi karmid reeglid, mida tema silmarõõmud peavad järgima

Ljudmila oli 21-aastane ja töötas stjuardessina, kui ta tulevast presidenti esmakordselt kohtas. Neist said alguses sõbrad ning Ljudmila on hiljem tunnistanud, et Vladimir ei avaldanud talle algselt üldse muljet. "Ta oli tagasihoidlik ning võiks öelda, et ta oli halvasti riietunud. Ta nägi välja, nagu tal oleks kohutavalt ebamugav. Ma poleks teda märganudki, kui oleksime tänaval kohtunud," on Ljudmila hiljem meenutanud.

Vaatamata sellele, et nende esmakohtumine ei avaldanud erilist muljet, abiellusid nad kolm aastat hiljem. Neile sündis kaks tütart.

Pärast sajandivahetust sai Putinist president ning Ljudmila hakkas kandma esileedi kohustusi. Kui Vladimir ametivannet oli andmas, hoidis Ljudmila tähesärast eemale. Ta oli harjunud olema agendi abikaasa. "Ta näib olevat tüüpiline spiooni kaaslane, kes on harjunud varju jääma ja oma mehe asjadest vaikima," kirjeldas Iltalehti 2000. aastal Ljudmilat, kui värske Venemaa presidendipaar Soome visiidile sõitis.

Kuid osa Ljudmila tagasihoidlikusest oli tingitud ka tema abikaasa karmidest reeglitest.