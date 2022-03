Põhjust rõõmustada: uues "Batmani" filmis on eestlasest tegelaskuju!

Nimelt on uues "Batmanis" tegelaskuju nimega Annika, kes on Zoë Kravitzi kehastatud Kassnaise ehk Selina Kyle'i parim sõbranna ja väidetav tüdruksõber. Tuleb välja, et kuigi Annikal on filmis tugev vene aktsent, siis tegelikult on tegemist eestlannaga. Ühes stseenis vilksatab ekraanilt läbi tema pass, kus on rahvus märgitud lühendiga EST.