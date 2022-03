Elu asjadeta on võimatu ette kujutada. Vajame neid nagu õhku ja vett. Kui enamik sellest materiaalsest on igapäevaelu mugavamaks tegemiseks, siis väike osa käib inimesega kaasas läbi elu. Need on asjad, mis jutustavad tema lugu. Vaheldumisi Tallinnas Kristiine linnaosas ja Väätsas elav Lauri Läänemets (39) näitab viit eset, mis on tema jaoks mõjusamad kui tuhat sõna.