Ettevõtted ja ärimehed panid seljad kokku: Eestist on Ukrainasse liikunud mitu hinnalist abisaadetist

Teise kiirabiauto annetasid Silberauto, Auve Tech ja Riigikaitse Edendamise SA, meditsiinivahendite laadungiga toetasid Semetron ja ja Chemi-Pharm ja see on jõudnud öösel Ukraina piirile.

Järgnevatel päevadel on teele minemas veel neli autot. Iga auto koos varustusega maksumus abisaadetisena on keskmiselt 60 000 eurot. „Saadetised komplekteerime prioriteetide järgi, see on aja- ja ruumimahukas tegevus,“ ütleb Tallinn Vanalinn Rotary klubi president Andrus Kõresaar. Suureks abiks on T1 kaubanduskeskuse poolt pakutud vaheladu.