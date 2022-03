Poplaulja Tanja Mihhailova-Saar (38), kes esindas Eestit 2014. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel enda kirjutatud looga "Amazing" ei mõista, kuidas saab Euroopas, aastal 2022 toimuda midagi nii jõhkrat kõigi silme all. „Ma ei hakka vabandama, et olen venelane. Kõik normaalsed inimesed saavad asjadest aru, et venelased ei ole selles süüdi. Ei ole süüdi vene keel ega vene kultuur. Eestis elavaid venelasi pole vaja sellepärast tühistada,” sõnab Tanja. Tema aadressil ei ole keegi negatiivseid kommentaare pildunud.