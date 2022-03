Eurovisioni võitja Ruslana Ukraina mägede vahelt: ma ei ole enam artist, olen sõdur

48-aastane Ruslana Lõžõtško rääkis eksklusiivintervjuus Aftonbladetile, et hetkel viibib ta Lääne-Ukrainas Karpaatides, oma sünnikoha Lvivi läheduses. Ta aitab peamiselt vabatahtlike mobiliseerimisega, et humanitaarkriisis vaevlevat piirkonda aidata.

Ruslana meenutab, et Ukraina on tegelikult võitnud ju Eurovisionit kaks korda ning teine võitja, lauljanna Jamala on lastega Euroopasse pagenud. "Mina jäin siia. Me oleme sõdurid. Ma ei ole enam artist, ma olen rahu eest võitlev sõdur selles sõjas," rääkis Ruslana.

Ta lisab, et kavatseb iga hinna eest Ukrainasse jääda. Ta on enda missiooniks võtnud inimeste aitamise varustuse hankimisel, aga ka enda tuntuse kaudu info levitamisel.

Kuna Ruslana on artististaatuse tõttu tuntud, soovib ta enda sõnul seda ära kasutada ja palub ka videointervjuu käigus abi.

"Ma palun teid, ärge oodake ega arutage, ärge vaadake lihtsalt uudiseid. Töötame pigem koos, oleme ühtsed ja teeme kõik, mis teha annab," on Ruslana sõnum.

Kui reporter pärib, et ega Ruslana karda enda elu pärast, kui Venemaa peaks tõesti Ukraina vallutama, vastab naine enesekindlalt: "Ei iial. Ei iial. Ma olen tugev. Minu jaoks on väga lihtne enda riigi eest võidelda. See on mu elustiil. See on ainus, mida teha saan. Muu ei oleks mu jaoks õige. Olen ukrainlane. Olen Ukraina."

Ruslana tõdeb ka, et paraku on ta hetkel oma perest lahutatud. Seetõttu on vanemad tema pärast väga mures. "Eelkõige, kuna ma olen patriootliku liikumise üks juhte," lisab Ruslana. Tema sõnul on lähedased siiski turvalises kohas ning Ruslana mees on riigis ringi liikumas ning erinevates kohtades abistamas.

"Ma ei mõtle kunagi endale. Ma ei arva, et mu vanemad on rõõmsad, et ma nii aktiivne selles vallas olen. Ma tean, et see teeb neile haiget. Aga ma pean seda tegema ja mu vanemad mõistavad seda," rääkis Ruslana.