VIDEO | Vanilla Ninja avaldas enda uue bändiliikme!

Kerli Kivilaan (29) on olnud ansambli Põhja-Tallinn liige. Pärast ansamblist lahkumist on Kivilaan andnud välja mitu soolosinglit ning esinenud ühise ansamblina koos laulja Norman Salumäega. Samuti on ta osalenud saates "Laulukarussell".

Eelmisel nädalal teatasid ninjatüdrukud, et nende koosseisus on toimumas suured muutused. "Meil on südamest kahju, et meie bänditeekond koos Katrini ja Triinuga on saanud lõpu," ütlesid Vanilla Ninja liikmed Lenna Kuurmaa ja Piret Järvis-Milder pressiteate vahendusel. "Me jääme väga taga igatsema seda kirjeldamatut sünergiat, mis meie nelja vahel on alati olnud ja mis oli jätkuvalt olemas veel ka nüüd, aastaid hiljem, kui oma tagasituleku albumit "Encore" tegime."