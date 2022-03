KROONIKA PODCAST: Muusik Tuuli Rand jäi pärast isa surma leinaga üksi ja elukaaslase mõistmatus viis lahkuminekuni. Kuidas ta depressioonist välja võitles?

Tuuli meenutab: "Kui ma üritasin talle rääkida oma tunnetest, siis nägin, et tal hakkas ebamugav. Mul oli vaja, et keegi aitaks mind. See on minu tunne, ma ei tea päeva lõpuks, kuidas tema end selles rollis tundis. Aga ma tundsin, et ta ei olnud minuga ja tema silmis polnud seda mõistmist ja empaatiat. Aga ma ei saa talle seda ka pahaks panna."