Ukrainas viibiv ERR-i korrespondent Anton Aleksejev: toiduaineid esialgu jätkub, probleeme on leivaga

Anton ütleb, et poed Kiievis on lahti ja toiduaineid esialgu jätkub. Küll on ta sõnul probleeme leivaga. "Alkoholipoed on suletud ja alkoholimüük on üldse keelatud. Ja bensiiniga on raskusi. Sellepärast me oma elukohas autojuhti ootamegi, et tal õnnestus ma ei tea mis ime läbi eile kuskilt kütust hankida, aga istub nüüd teisel pool jõge kuskil ummikus," rääkis ta.