Gerli Padar pole pärast vabariigi aastapäeva ühtegi suurt reklaamikampaaniat teinud: see kõik tundub ebareaalne ja ikka väga hull

Kümne tuhande jälgijaga Gerli Padar nendib, et pole pärast vabariigi aastapäeva ühtegi suurt reklaamikampaaniat oma Instagrami kontol teinud. "Ainult ühe loosimise tegin, mille tähtaeg oli käes aga see on ka kõik. Sisu ei tooda, postitusi ei tee, see kõik tundub ebareaalne ja ikka väga hull. Lootsime viimse hetkeni, sest meil veel eelmine laupäev oli Kiievist kohtunik Tartus ja kinnitas meile, et muretsemiseks pole põhjust, et see ainult propaganda. Tänaseks on ta perega juba Lvivi põgenenud," ohkab Gerli sügavalt.

Kohalikud ilu- ja luksuskaupade mõjuisikud on oma töö pausile pannud. Teiste seas modell Agne Vaher. "Kõik koostööd olen edasi lükanud, sest ma arvan, et see ei huvitagi kedagi. Praegu viin beebitoitu annetuseks. Töö sisu on muutunud täiesti ehk nüüd kasutan ka oma kontot, et vahendada abipalveid ja aidata teha korjandusi," räägib Agne, kes suuremad kampaaniad on lükanud märtsi teise poolde või suisa kuu lõppu.

Agne ütleb, et kogu olukord on väga rusuv ja tekitab talle kui väikelapse emale palju ärevust, kuid samas seni kuni Eestis veel piltlikult öeldes pommid ei lenda, tuleb ka oma elu edasi elada. „Aitan nii palju kui suudan siit eemalt ja elan südamest kaasa. Loodan, et sellele õudusele tuleb siiski peagi lõpp,” räägib Vaher.