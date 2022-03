Noor ukrainlanna postitab TikTokki videosid kodumaa sõjaõudustest

Ukrainlanna jagab TikTokis videosid olukorrast Kiievis. FOTO: TikTok/@martavasyuta

Marta Vasyuta on tavaline 20-aastane ukrainlanna. Nagu paljud teised temaealised, on ka Marta aktiivne TikToki kasutaja. Kuni eelmise nädalani oli neiul populaarsel platvormil paarsada jälgijat, praeguseks on jälgijate arv üle 200 tuhande, kirjutab BBC.