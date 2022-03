Näitlejanna Mila Kunis kogub koos abikaasaga raha Ukraina sõjaohvrite toetamiseks

Näitlejapaar Mila Kunis ja Ashton Kutcher lubasid anda oma panuse ukrainlaste abistamiseks. Paar teatas neljapäeval, et on avanud GoFundMe saidil rahakorjanduse, mille kaudu kavatsevad ohvritele annetada kuni 3 miljonit dollarit ehk umbes 2,7 miljonit eurot.

Kunis sündis 1983. aastal Ukrainas ja kolis Ameerikasse 1991. aastal. Naine ütleb, et on end alati ameeriklaseks pidanud.

"See riik on mulle ja mu perele nii palju andnud," tõdeb näitlejanna, "Ent praegu olen tohutult uhke selle üle, et minu juured on Ukrainas."