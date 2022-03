Nagu kaks tilka vett! Näitlejanna Evan Wood on noorele Madonnale nii sarnane, et neil kahel on raske vahet teha

Näitlejanna Evan Rachel Wood mängib filmis "Weird: The Al Yankovic Story" Madonnat, vahendab Deadline. Wood on noorele Madonnale nii sarnane, et neil kahel on fotode järgi raske vahet teha. Näitlejanna postitas oma rollist Instagrami pildi ja sai rohkelt positiivset tagasisidet.

Pika karjääri teinud Yankovic on eelkõige tuntud humoorikate laulude ja tuntud pophittide paroodiate poolest. Rohkem kui 12 miljonit plaati müünud ​​Yankovic on oma karjääri jooksul võitnud viis Grammy auhinda. Yankovici karjäär sai alguse just Madonna ja Michael Jacksoni hittide parodeerimisega. Yankovici varasemate hittide hulka kuuluvad Like a Surgeon ja Eat It.