Birgit Sarrap paljastas põhjused, miks nad ei saa perega mõneks ajaks Eestist ära kolida

Kahe lapse ema on koos abikaasa Indrekuga suured reisisellid, kuid nii pikka äraolekut on takistanud mitmed aspektid. "Aga siis tuleme ruttu maa peale tagasi ja meenub, et meile tegelikult meeldib elada nelja aastaajaga kohas. Siin on meie tugisüsteem, sõbrad ja vanemad. Ja praeguses eluhetkes ei tahaks ma teha midagi muud kui lauljatööd ja seda teen ilmselt kõige paremini ikka Eestis," leiab Birgit.