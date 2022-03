FOTOD | Ei ole Madonna nii ideaalne midagi! Popkuninganna jäi paparatsodele silma ilma filtriteta

Naine käis laupäeva õhtul koos poja Rocco Ritchiega söömas. 63-aastane popkuninganna oli üleni mustas ja kandis loomulikult ka päikeseprille, vahendab Page Six .

Kuigi tundub, et Madonna on tõesti käinud mitmetel iluoperatsioonidel ja lasknud ka oma nägu süstida, siis pool tema veatust välimusest on ikkagi filtrite abiga saavutatud.