"Peaky Blindersi" staar paljastas lõpuks põhjuse, miks tema tegelaskuju ära tapeti ja ta seriaalist lahkus

Tuleb välja, et Cole'il oli probleeme sellega, et ta jäi seriaalis varju ning ei saanud oma tegelaskujuga edasi liikuda. "Kohe algusest peale ei saanud ma "Peaky Blindersis" olnud karakteriga kuidagi areneda. See on tegelikult Cilliani šõu," vihjas näitleja sellele, et seriaal on täielikult kirjutatud peategelase Thomas Shelby ümber, keda kehastab Cillian Murphy.