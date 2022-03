Viimaseid kuid rase Potteri-täht sattus koroona tõttu haiglasse

"Harry Potteri" filmisaagas Lavender Browni osa täitnud Jessie Cave nakatus koroonaviirusega. Naine põeb haigust raskelt ning sümptomid on kestnud juba nädalaid.

34-aastane Cave jagab Instagramis pilti sellest, kuidas ta haiglavoodis lebab. "On keegi veel kolmandal trimestril koroonat põdenud? Olen juba mitmendat nädalat täiesti rivist väljas," seisab pildikirjelduses. Näitlejanna kurdab, et iiveldusvastased ravimid teevad enesetunnet veelgi hullemaks ning kõigi nende sümptomitega on raske toime tulla.