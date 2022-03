Põnev! Joel Ostrat alustab vaimustavat maitserännakut imelises Itaalias

Saatesarja esimeseks sihtpunktiks on Itaalia põhjaosas asuv Emilia-Romagna regioon. Joel suundub Itaalia toiduorus asuvasse Parmasse, mis on maailmale kinkinud muuhulgas nii parmesani kui ka Parma singi. Kohapeal uudistatakse salapärast keldrit, kus "küpseb" maailma üks kallemaid sinke; ainsat gelato-ülikooli, kust on diplomi saanud isegi üksikud eestlased; Comachhio maailmakuulsat angerjafestivali, kus plaanitakse maitsta kõiki 48 erinevat angerjaretsepti ning külastatakse ka Luciano Pavarotti lemmikrestorani, kus valmistatakse legendaarse tenori lemmikrooga. Ühtlasi selgub Bolognas, et Pasta Bologneset valmistatakse hoopis teisiti, kui meie harjunud oleme.