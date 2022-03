LIIGUTAV VIDEO | Sting taasesitas Ukraina toetuseks oma kuulsa loo "Russians"

Armastatud Briti artist Sting postitas Instagrami video sellest, kuidas ta uikrainlaste toetuseks lugu "Russians" taasesitab.

Postituse kirjelduses seisab: "Olen seda laulu vähe esitanud ajast, mil selle kirjutasin, kuna ei arvanud, et see enam kunagi aktuaalseks saab. Aga seoses ühe mehe otsusega rünnata oma rahumeelset naabrit, on minu laul saanud taas palveks inimkonnale. Esitan seda mõeldes vapratele ukrainlastele, kes praegu jõhkra türannia vastu võitlevad. Ja ka paljudele venelastele, kes hoolimata vahistamise ja vangistamise ähvardustest sõja vastu protesteerivad. Me kõik armastame oma lapsi. Lõpetage sõdimine!"

"Russians" on pärit Stingi debüütsooloalbumilt "The Dream of the Blue Turtles" ja räägib külmast sõjast.