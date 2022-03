Ivo Linna paljastas saladuse: armastatud laulja oleks peaaegu sel aastal Rootsi eurolaulu valimisel osalenud!

"Üks rootslaste seltskond tahtis, et ma laulaks nende lugu nüüd Rootsi Eurovisioni eelvoorus. Laul ise oli üpris kena, veidi 1950. aastate stiilis. Mu otsus oli aga kiire tulema – see võistlus on ajas nii tohutult muutunud, et jätkem kõik neile, keda see päriselt huvitab ja kellele on vajalik," selgitab Ivo värske Tervis Plussi kaaneloos.